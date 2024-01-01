Шебекино, Белгородская область, 1 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) 31 декабря погиб мирный житель, один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под миномётный обстрел попал посёлок Красное — зафиксировано 4 прилёта. В результате обстрела погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен — это женщина, продавец магазина, она была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате обстрела были повреждены магазин и линия электропередачи в посёлке. В настоящий момент подача электроэнергии восстановлена.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января украинские войска подвергли районы Донецка массированному обстрелу из РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырёх погибших и 13 раненых.

Так, ВСУ нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по центру города, Калининскому и Буденновскому районам. Сразу после наступления Нового года они выпустили по столице ДНР 15 снарядов РСЗО.

Кроме того, ВСУ дважды били такими ракетами по городу вечером 31 декабря. В обоих случаях атака совершалась 10 снарядами РСЗО. Украинские военные также выпускали по городу снаряды калибра 152 мм и калибра 155 мм.