Белгород, 2 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали около 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, по населённым пунктам региона выпущено более 70 снарядов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в селе Щетиновка с беспилотника сброшено два взрывных устройства, также село было атаковано с помощью трёх дронов-камикадзе.

По селу Журавлёвка было выпущено шесть артиллерийских снарядов. В районе села Ближнее системой ПВО сбиты два беспилотников противника, в селе Журавлевка — три, в сёлах Устинка и Щетиновка — по одному. Пострадавших и разрушений нигде нет

В Борисовском районе ВСУ выпустили 18 выстрелов из гранатомёта по окраине села Богун-Городок. На окраине села Казачье-Рудченское ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка украинские военные выпустили четыре минометных снаряда, с БПЛА сброшено взрывное устройство. По окраине села Сподарюшино выпущено четыре миномётных снаряда, по окраине села Дроновка — два.

В Краснояружском районе под миномётный обстрел попало село Теребрено — зафиксировано три прилёта. Над посёлком Задорожный сбито два беспилотника ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили и ликвидировали над территорией Белгородской области четыре беспилотника, ещё один был сбит над Курской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что три беспилотника самолётного типа были ликвидированы на подлете к городу Строитель, ещё один совершил падение в поле с последующей детонацией в районе села Казацкое. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

1 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских беспилотников. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах населённых пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка ЛНР, Ясиноватая, Макеевка ДНР, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области.