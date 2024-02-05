Амстердам, 5 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Нидерланды пообещали предоставить Украине дополнительно ещё шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее, доведя общее количество до 30 самолётов. Об этом заявила 5 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Нидерланды готовят к поставке Украине ещё шесть истребителей F-16», — написала она в соцсети X.

Оллонгрен заявила, что таким образом Украина якобы может получить превосходство в воздухе, что имеет для неё большое значение.

Как сообщало ИА Регнум, о поставках истребителей Киеву заявлял ранее нидерландский премьер-министр Марк Рютте. В декабре 2023 года речь шла о 18 F-16. По словам Рютте, поставка является одним из важнейших элементов соглашений о поддержке киевского режима.

В январе 2024 года помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер заявила, что первые F-16 и технику для их обслуживания Запад рассчитывает передать Украине в текущем году. По её словам, программа подготовки украинских лётчиков реализуется по плану. Больше никаких деталей она не сообщила.

Однако после этого в Киеве признали неготовность к полётам на F-16. Как заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, союзники готовы поставить истребители, но на Украине сомневаются в готовности принять и использовать их, так как для этого должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Киеву F-16 они станут законной целью российских военных. Дипломат указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи Киеву истребителей возрастут.

Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял, что российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Глава ведомства напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 14 декабря заявил, что, если НАТО предоставят свои авиабазы для F-16, в Москве это будут считать сигналом к тому, что альянс начинает с Россией войну.