Москва, 6 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В случае передачи Киеву истребителей F-16 странами НАТО самолёты станут законной целью для военных России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для российских вооружённых сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — сказала Захарова.

При этом она указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи Киеву военных самолётов и других действий коллективного Запада только возрастают.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что Киев рассчитывает на расширение объёмов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, так как текущих усилий недостаточно. Он уточнил, что ВСУ испытывают дефицит лётчиков, из-за чего Киев не может отправить за границу большое количество пилотов для обучения.

Многие эксперты уверены, что поставка Украине F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также системой ПВО, написал портал Modern Diplomacy.

По мнению военного обозревателя Майи Карлин, воздушно-космические силы (ВКС) России применят на Украине против американских F-16 истребители Су-57 пятого поколения. Она добавила, что Су-57 может нести на борту до восьми ракет «воздух — воздух» К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество перед F-16.

17 ноября официальный представитель воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35, а потому Киев хотел бы получить более современные версии этих боевых самолётов.