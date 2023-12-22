Амстердам, 22 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проинформировал главу киевского режима Владимира Зеленского о решении подготовить для поставки первые 18 истребителей F-16.

Pool Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский в f-16

Рютте сообщил в соцсети Х, что 22 декабря провёл телефонный разговор с Зеленским.

«Сегодня я проинформировал Владимира Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине», — написал Рютте.

По его словам, эта поставка является одним из важнейших элементов соглашений о поддержке киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захароваотмечала, что в случае передачи Киеву истребителей F-16 странами НАТО эти самолёты станут законной целью для российских военных. Она указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи Киеву военных самолётов только возрастают.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что система противовоздушной обороны России способна в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Министр напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.

Многие эксперты уверены, что поставка Украине F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также системой ПВО, написал портал Modern Diplomacy.