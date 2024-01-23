Вашингтон, 23 января, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания страны Запада рассчитывают передать Украине в 2024 году. Об этом 23 января сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на спецбрифинге для журналистов по итогам заседания контактной группы западных стран по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна [западная] коалиция», — уточнила представитель Пентагона.

Уолландер отметила, что программа подготовки украинских лётчиков к эксплуатации истребителей-бомбардировщиков реализуется в полном соответствии с планами. Пилоты проходят обучение и тренируются. Деталей представитель Пентагона не сообщила.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски, в случае поставок Украине американских истребителей F-16 российские военные начнут специально охотиться за этими самолётами. Истребители способны нести вооружение для нанесения ударов глубоко внутри территории России, и для предотвращения такого развития событий на F-16 откроют охоту российские войска.

Власти Дании 6 января приняли решение отложить первую поставку истребителей F-16 Киеву на несколько месяцев. В минобороны страны указали на неготовность к их эксплуатации украинских военных и пилотов.