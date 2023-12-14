Москва, 14 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Если входящие в НАТО страны предоставят свои авиабазы для переданных ВСУ истребителей F-16, это станет сигналом, что альянс начинает войну с Россией, заявил 14 декабря «Ленте. ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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Он прокомментировал сделанное накануне заявление вице-спикера парламента Словакии Любоша Благи, заявившего, что вылет F-16 с натовских аэродромов будет красной линией для России. Климов согласился с тем, что это станет угрозой для стран военного блока.

«НАТО таким образом даст сигнал, что оно находится в состоянии прямой войны с Российской Федерацией. Поэтому политики Словакии правильно озаботились своей безопасностью», — сказал сенатор.

Климов подчеркнул, что предоставление аэродромов для военных самолётов ВСУ принципиально отличается от поставок вооружений Украине. Он напомнил, что положения НАТО предусматривают вступление всех членов альянса в войну в случае нападения на одного из участников блока.

«Зная эту статью, рассматриваем все государства как государства, которые могут стать целями ответного удара», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, Блага, комментируя заявления о планах предоставить аэродромы в Польше, Румынии и Словакии для ВВС Украины, призвал отказаться от этого. Он заявил, что этот шаг может привести к третьей мировой войне.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 13 декабря также предостерёг членов НАТО от предоставления авиабаз Киеву. Он подчеркнул, что такие действия вынудят Россиюна ответные действия.