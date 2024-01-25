Киев, 25 января, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Союзники уже готовы поставить киевским властям американские истребители F-16, однако на Украине сомневаются в готовности принять и использовать эти самолёты. Об этом 25 января заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

Georg Wendt/Global Look Press

«Партнёры готовы предоставлять нам технику [F-16]. Вопрос: всё ли готово, чтобы она работала на Украине?» — задался вопросом он.

По словам Игната, для этого должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры, так как многоцелевые самолёты являются авиационными комплексами.

«Нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применении», — добавил советник командования.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что первые F-16 и технику для их обслуживания Запад собирается поставить Киеву в 2024 году. По её словам, программа подготовки лётчиков ВСУ к эксплуатации этих истребителей идёт по плану.

Бывший аналитик минобороны США подполковник Карен Квятковски 14 января написала, что в случае поставок Киеву F-16 российские военные начнут охотиться за этими самолётами. Она отметила, что отсутствие опыта использования F-16 у украинских пилотов повлияет на выживаемость американских истребителей в боевых действиях в зоне СВО.

Американское издание The National Interest 13 января отметило, что Вооружённые силы России могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» против F-16. Авторы статьи уточнили, что С-500 специально создавали для борьбы с истребителями пятого поколения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 декабря 2023 года заявила, что в случае передачи Киеву истребителей странами НАТО они станут законной целью для российских военных. Кроме того, по мнению Захаровой, поставки F-16 только усугубят риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО.