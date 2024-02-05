Киев, 5 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко после сообщений о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал власти Украины прекратить интриги и внутреннюю борьбу. Об этом он заявил 5 февраля.

AP/TASS Мэр Киева Виталий Кличко

«Общество обсуждает и напряжённо ждёт, чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить главкома Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьёзность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту ответственности. Прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу», — написал киевский мэр в Telegram-канале.

Кличко отметил, что при обсуждении возможного увольнения политика может «перевесить здравый смысл», так как не всё в этой ситуации зависит от поведения главкома.

Вечером 29 января украинские СМИ сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил Залужному о снятии его с должности, но вскоре официальные украинские ведомства опровергли эти сообщения. Позднее украинское издание «Зеркало недели» вновь сообщило об увольнении со ссылкой на офис украинского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, первые разговоры об увольнении главкома возникли в 2023 году после неудавшегося контрнаступления ВСУ. Тайные переговоры Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения, заявлял американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, Залужный проводит напрямую или через посредников скрытые переговоры о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.

В начале января 2024 года лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного, в котором тот назвал украинский конфликт зашедшим в тупик. Киевские власти 2 февраля решились уведомить администрацию США о намерении лишить Залужного поста главкома. Официального указа об отставке Зеленский ещё не издал.

Авторы сербского издания Politika 4 февраля заявили, что Зеленский хочет обвинить Залужного в крушении российского самолёта Ил-76 с украинскими пленными на борту. Отмечается, что глава киевского режима не желает брать ответственность за крушение, поэтому пытается избежать обвинений, прикрываясь просьбой об отставке Залужного. Как сообщали в СК, по фрагментам, изъятым на месте крушения, можно судить, что для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили украинцы и американцы.