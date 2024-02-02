Вашингтон, 2 февраля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Тайные переговоры о завершении конфликта на Украине генерала Валерия Залужного с Западом стали причиной намерений главы киевского режима Владимира Зеленского избавиться от главкома ВСУ. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в колонке на онлайн-платформе Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

По мнению Херша и его источников, Залужный проводит напрямую или через посредников ещё с прошлого года скрытые переговоры с США и другими западными элитами о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.

«Вашингтон уже обсуждает стратегию окончания конфликта с целью завершить военные действия и согласовать финансовый план для Украины», — считает аналитик.

При этом в киевских кругах, как заверяет журналист, заявления Залужного о том, что на поле боя у ВСУ большие проблемы, не обсуждались заранее с Зеленским, но в Белом доме о них знали.

«Некоторые в Пентагоне и разведывательном сообществе приветствовали информацию Залужного как начало процесса к миру», — предположил Сеймур Херш.

Как сообщало ИА Регнум, США в случае обострения конфликта между Залужным и Зеленским скорее поддержат главкома, написала 1 февраля немецкая газета Berliner Zeitung.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что слухи о возможной отставке Залужного свидетельствуют о борьбе за власть на Украине. Гагин не исключил военного переворота в стране после увольнения главкома ВСУ. Залужный может «побороться за власть», но пока непонятно, какими методами он это будет делать. Всё, по словам советника Пушилина, будет зависеть от самого Залужного, если он заручится поддержкой армии и гражданских.

Американский телеканал CNN сообщил, что Зеленский уволит Залужного в начале февраля.