Вашингтон, 2 февраля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Киевские власти решились уведомить администрацию США, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен лишить поста главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом в Белом доме пока эту кадровую инициативу никак не прокомментировали. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Официальные лица не поддержали и не возражали против решения, связанного с высокими ставками, но признали его суверенным выбором президента», — цитирует издание анонимных собеседников из Белого дома.

Пока Зеленский не издал официального указа об отставке Залужного, и когда это произойдёт — неизвестно, написал автор Джон Хадсон, подчёркивая, что предварительное уведомление Вашингтона отражает влиятельную роль США как самого мощного военного и политического покровителя Украины.

Уход главкома, по мнению американского издания, может повлиять на моральный дух войск и поколебать доверие западных доноров, поскольку вооруженные силы Украины изо всех сил пытаются отразить наступление российских войск. Залужный и Зеленский поссорились из-за своих различных стратегий преодоления неудач на поле боя.

«Ощущение раскола в верхушке Киева не идёт на пользу Украине, но правительство США не должно впутываться в это», — сказал эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер.

Как сообщало ИА Регнум, увольнение Залужного серьёзным образом скажется на фронте. Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg.

«Зеленскому следует обстоятельно подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска», — сказано в публикации.

Увольнение главкома нанесёт ущерб «пошатнувшемуся» моральному духу в рядах Вооружённых сил Украины. Вместе с тем увольнение Залужного лишь докажет правоту конкурентов Зеленского, которые обвиняют его в политической ревности к главкому ВСУ.

Если Зеленский думает, что увольнение Залужного сможет «оживить оборону» Украины и веру её союзников, то он ошибается, заключили авторы издания.

Тайные переговоры Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения генерала. Об этом ранее заявил американский журналист Сеймур Херш.

По мнению Херша и его источников, Залужный проводит напрямую или через посредников ещё с прошлого года скрытые переговоры с США и другими западными элитами о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.