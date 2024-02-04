Вашингтон, 4 февраля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближённые хотят обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в крушении российского самолёта Ил-76, пишет сербская газета Politika.

Следственный комитет РФ/ТАСС Место крушения транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ

Отмечается, что Зеленский не желает брать на себя ответственность за крушение самолёта, поэтому сейчас он пытается избежать обвинений в свой адрес, прикрываясь просьбой об отставке Залужного.

«Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на главнокомандующего ВСУ, потребовав международного расследования катастрофы», — говорится в материале.

При этом авторы статьи допустили, что украинские власти не знали о нахождении пленных военных ВСУ на борту сбитого судна.

Зеленский мог одобрить ракетную атаку на самолёт с целью поднять боевой дух военных, однако ему не удалось достичь нужного результата, заключили авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, Ил-76 был сбит 24 января в Белгородской области с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы.

ВСУ заранее подготовили атаку на российский самолёт Ил-76 с военнопленными, ракета по нему была выпущена из засады, сообщил 2 февраля источник в силовых структурах.