Луганск, 4 февраля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика не рассчитывает на объективную реакцию ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) по факту обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом 4 февраля заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Она отметила, что 5 февраля и в ООН, и в МККК будут отправлены соответствующие письма.

«За десять лет не было никаких проверок, и до СВО тоже, поэтому не думаю, что в этот раз что-то изменится. Просто примут к сведению», — приводит её слова ТАСС.

ак сообщало ИА Регнум, днём 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные жители пришли за хлебом. Погибли 28 человек, в том числе один ребёнок и беременная женщина, ещё десять были госпитализированы с ранениями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака боевиков ВСУ на жилые районы Лисичанска — это «благодарность» киевских экстремистов за щедрую финансовую поддержку стран Евросоюза. Жители стран ЕС должны знать, что на их налоги закупают смертоносное оружие, которое отправляют киевскому режиму для уничтожения мирных жителей, отметила она.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.