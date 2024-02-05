Москва, 5 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 58 беспилотников украинской армии. Об этом 5 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 58 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Военный уточнил, что дроны ВСУ уничтожили у Волчанска в Харьковской области, Песчаного и Белогоровки в ЛНР, у Новомихайловки и Майорска в ДНР, возле Новой Маячки в Херсонской области, а также у Токмака и Нового в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 февраля в Минобороны рассказали, что ночью ВСУ попытались несколько раз атаковать дронами объекты на территории Брянской области. Силы ПВО ВС России за несколько часов сбили четыре украинских дрона.

Конашенков 3 февраля сообщил, что российские авиация и ПВО за неделю сбили 20 авиационных ракет, 53 снаряда реактивных систем залпового огня и 423 беспилотника ВСУ. Также в ночь на 3 февраля средства ПВО сбили семь украинских дронов в нескольких российских регионах.