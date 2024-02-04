Выгоничский район, Брянская область, 5 февраля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. В ночь с 4 на 5 февраля украинские боевики несколько раз попытались атаковать Брянскую область с применением беспилотников. За несколько часов российские средства противовоздушной обороны сбили четыре дрона противника, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Четвёртый беспилотник украинских боевиков поразили над Брянской областью.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, силы ПВО уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над Выгоничским районом. На место выехали оперативные службы. Пострадавших и разрушений не было.

Как сообщало ИА Регнум, около полуночи 4 февраля над Выгоничским районом Брянской области российские военные сбили два БПЛА противника. Ещё одна попытка киевского режима атаковать регион при помощи дрона была пресечена в начале первого часа ночи. Пострадавших и разрушений от сбитых беспилотников нет.

В ночь на 3 февраля силы противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников ВСУ в нескольких регионах России. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.