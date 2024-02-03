Москва, 3 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Семь украинских беспилотников нейтрализовали средства противовоздушной обороны на территории России в ночь со 2 на 3 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над Белгородской областью четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля в Белгородской области отразили атаку украинского беспилотника. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, система ПВО сработала в Новооскольском городском округе. Обошлось без пострадавших.

В одном из частных домовладении на хуторе Подольхи в результате падения обломков дрона были выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Кроме того, оказался повреждён припаркованный автомобиль КамАЗ.

Силами ПВО на подлёте к Воронежу в ночь на 3 февраля был обнаружен и сбит вражеский дрон самолётного типа. По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений на земле не было, проинформировал губернатор Александр Гусев.

В результате падения сбитого дрона возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.