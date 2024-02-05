Токио, 5 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В столичном регионе Японии продолжатся снегопады. Из-за непогоды в токийских аэропортах Нарита и Ханэда отменили по меньшей мере несколько десятков рейсов. Это следует из данных авиакомпаний.

Zuma/TASS

Так, крупнейшие авиакомпании страны ― Japan Airlines и All Nippon Airways ― отменили более 70 рейсов из столичных аэропортов в ряд населённых пунктов, в том числе Осаку, Саппоро, Нагою и Фукуоки.

Также в связи со снегопадом дорожные службы приняли решение перекрыть для проезда транспорта часть скоростных магистралей в Токио и прилегающих районах. По информации Японского дорожного информационного центра, некоторые въезды на скоростные дороги в японскую столицу уже закрыли, другие планируют перекрыть в течение ближайшего времени.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии в ближайшие сутки может выпасть до 8 см снега.

Как сообщало ИА Регнум, ровно год назад на Японию обрушились сильные снегопады. Они вызвали серьёзные трудности в работе воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Также сильные холода спровоцировали бытовые аварии. Из-за замерзания водоводов, в результате которого произошли разрывы труб, жители многих населённых пунктов остались без воды. Так, в пяти городах префектуры Исикава без водоснабжения находились около десяти тысяч домовладений.

В префектуре Тоттори сильные снегопады заблокировали доступ к ряду населённых пунктов. Отрезанными от мира остались около 800 человек. В результате обильных снегопадов в Японии погибли не менее 17 человек и ещё 90 — пострадали.

Пермский аэропорт «Большое Савино» 19 января закрыли из-за сложных погодных условий, ближайшие рейсы перенаправили на запасные аэродромы.

В Татарстане 17 января из-за непогоды восемь самолётов, летевших в международный аэропорт Казань, перенаправили на запасные аэродромы. На прилёт и вылет задержали порядка 44 рейсов.