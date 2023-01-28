Токио, 28 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Японии продолжаются бытовые аварии из-за сильных холодов. Из-за замерзания водоводов, в результате которого происходят разрывы труб, жители многих населенных пунктов остаются без воды.

EPA/JIJI PRESS/ТАСС Холода в Японии

Так, вторые сутки в пяти городах префектуры Исикава без водоснабжения находятся около десяти тысяч домовладений, передает 28 января телеканал NHK.

В одном из городов к оказанию помощи населению привлекли армию. Военнослужащие сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава прибыли в город Вадзима, администрация которого сама не справляется с подвозом воды жителям, проживающим в 3400 домах.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады в префектуре Тоттори заблокировали доступ к ряду населенных пунктов. Отрезанными от мира остаются около 800 человек.