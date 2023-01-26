Токио, 26 января, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Сильные снегопады, идущие в Японии, вызвали серьёзные трудности в работе воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщает 25 января агентство Киодо Цусин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В результате полной остановки 15 поездов на западе Японии более 4 000 человек были вынуждены оставаться на ночь на станциях и, даже, в вагонах.

По соображениям безопасности было прекращено движение на некоторых линиях сверхскоростных поездов синкансэн. В стране отменено около 300 авиарейсов.

Сотни автомобилей застряли на засыпанных снегом автомобильных дорогах, что вызвало дополнительные сложности в работе снегоуборочной техники.

Сильный снегопад также повлиял на работу магазинов по всей стране: многие из них открылись с задержкой, поскольку сотрудники не могли попасть на работу из-за перебоев в работе транспорта. По тем же причинам, не смогли открыться 74 почтовых отделения.