Пермь, 19 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Пермский аэропорт «Большое Савино» закрылся из-за сложных погодных условий, ближайшие рейсы будут перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом 19 января сообщила пресс-служба аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Причиной ограничения работы взлётно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе аэропорта наблюдается сильный боковой ветер. На вылет задерживается рейс в Нарьян-Мар.

Кроме того, ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Так, экипаж самолёта из Новосибирска принял решение направиться в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Как сообщало ИА Регнум, столичный аэропорт Внуково днём 18 января на некоторое время приостанавливал приём и отправку воздушных судов. После кратковременной приостановки воздушная гавань возобновила работу.

14 января в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий были отменены не менее 20 авиарейсов. В Шереметьево задержали вылет десяти рейсов, в Домодедово — двух, а во Внуково — семь рейсов задержали и один отменили.