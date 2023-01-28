Токио, 28 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Несколько поселков в японской префектуре Тоттори оказались заблокированы в результате сильнейших снегопадов. Без транспортного сообщения с остальной частью региона оказались около 800 жителей. В настоящее время ведутся работы по устранению завалов и обеспечению доступа к пострадавшим населенным пунктам, сообщил телеканал NHK.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

Как сообщается, снегопады обрушились на префектуру в ночь на 28 января. Большая масса снега валила деревья, которые заблокировали дороги. Информации о пострадавших пока нет. Связь с жителями отрезанных от мира поселков поддерживается по телефону.

Напомним, сильные снегопады продолжаются в Японии не один день. Они вызвали серьёзные трудности в работе воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.