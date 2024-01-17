Казань, 17 января, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Татарстане из-за непогоды восемь самолётов, летевших в международный аэропорт Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы. На прилёт и вылет задержаны порядка 44 рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Егор Алеев/ТАСС

Уточняется, что непогода, включая сильный снегопад и метель, наблюдается в районе воздушной гавани с ночи. Командиры самолётов уходят на запасные аэродромы из-за сильных порывов ветра, добавили в Росавиации.

«На 10:00 мск, по данным госкорпорации по ОрВД, посадку в Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Нижнекамске и Бугульме совершили восемь рейсов. Время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. Всего на прилёт в Казань задерживается 21 рейс, на вылет — 23 рейса», — рассказали в пресс-службе госкорпорации агентству «РИА Новости».

До восстановления полноценной работы аэропорта после улучшения погоды пассажирам перенаправленных рейсов предоставили питание и проживание в гостиницах, отметили в Росавиации.

Вместе с тем министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов заявил, что международный аэропорт Казань 17 января будет закрыт.

«Сегодня аэропорт Казани тоже закрыт на рейсы и на вылет, и на прилёт. Уважаемые коллеги, примите к сведению», — сказал Ханифов.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что несколько самолётов в ночь на 17 января не смогли приземлиться в международном аэропорту Казань из-за плохой видимости и сильного ветра.

По данным синоптиков, в ночь на 17 января были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость менее 2000 метров. Это не позволило осуществить посадку некоторым воздушным судам в аэропорту Казань, в результате на запасные аэродромы ушли самолёты, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга, Уфы, Новокузнецка, Шарджи, Москвы, Дубая.

Ранее в Республике Татарстан было объявлено штормовое предупреждение.