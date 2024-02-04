Москва, 4 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 97 украинских беспилотников, сообщил 4 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского военного ведомства информировал, что авиация и ПВО РФ за неделю сбили 20 авиационных ракет, 53 снаряда реактивных систем залпового огня и 423 украинских беспилотника.

ВСУ 4 февраля с помощью беспилотника атаковали посёлок Тёткино в Курской области, инфраструктурные объекты связи получили повреждения, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Вечером 3 февраля средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.

В ночь на 3 февраля силы противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников ВСУ в нескольких регионах России. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.