Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 4 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. ВСУ с помощью беспилотника атаковали посёлок Тёткино в Курской области, инфраструктурные объекты связи получили повреждения, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«В посёлке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум ранее, вечером 3 февраля средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.

В ночь на 3 февраля силы противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников ВСУ в нескольких регионах России. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.

3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали пожар. По данным МЧС, на территории НПЗ на площади 300 квадратных метров горели разлившиеся нефтепродукты. Завод продолжил работу в штатном режиме, пострадавших в результате возгорания не было.