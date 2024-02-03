Брянск, 3 февраля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны вечером 3 февраля перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — сказано в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, семь украинских беспилотников нейтрализовали средства противовоздушной обороны на территории России в ночь со 2 на 3 февраля. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.

Рядовой ВС РФ Семён Ницеский вынес из-под артиллерийского обстрела ВСУ троих сослуживцев. О подвиге солдата рассказали в Министерстве обороны России. Там добавили, что спасённые бойцы сами передвигаться не могли и не спаслись бы самостоятельно с поля боя.