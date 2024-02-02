Москва, 2 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населённые пункты Весёлое, Крахмальное, Табаевка», — сказал он.

Министр уточнил, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника.

Также министр отметил, что после провала украинского контрнаступления ВСУ стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся на стороне России. Российские войска, по его словам, продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают своё положение по переднему краю.

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Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал 29 января, что российские военныена купянском направлении освободили населённый пункт Табаевка.

Кроме того, 21 января стало известно, что ВС России освободили населённый пункт Крахмальное Харьковской области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ранее признал потерю этого населённого пункта.

18 января в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск был освобождён населённый пункт Весёлое. В Минобороны уточнили, что ВС РФ на данном направлении уничтожили свыше 260 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей противника.