Киев, 21 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Потерю села Крахмальное в Харьковской области признал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Diego Herrera/Global Look Press

«В селе Крахмальное… отошли на более подготовленные рубежи», — сказал Фитьо в эфире телеканала «Рада».

По его словам, этот населённый пункт не имеет никакого значения для ВСУ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что за сутки на купянском направлении отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины. В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

18 января российские войска освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, освобождение Весёлого, как и любого другого населённого пункта на линии боевого соприкосновения, является знаковым моментом.