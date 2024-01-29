Москва, 29 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Табаевка Харьковской области, сообщил 29 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населенный пункт Табаевка Харьковской области», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил он, в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области были отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, 21 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Крахмальное Харьковской области.

Потерю села Крахмальное Харьковской области признал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.