Москва, 21 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 января.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населённый пункт Крахмальное Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ударами авиации и огнём артиллерии на данном направлении отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) и Коломыйчиха Луганской Народной Республики (ЛНР).

В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля, уточнили в оборонном министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 18 января российские войска освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, освобождение Весёлого, как и любого другого населённого пункта на линии боевого соприкосновения, является знаковым моментом.

Он отметил, что Донецк — достаточно крупная агломерация, и если на каком-то участке оборона противника «пошатнулась» и есть возможность заходить с флангов противника, это является знаковым моментом.

Военный эксперт подчеркнул, что каждый освобождённый российскими войсками населённый пункт имеет огромное стратегическое значение, поскольку приближает главную цель спецоперации — полное освобождение Донбасса.

Менее месяца назад, в конце декабря 2023 года, ВС РФ освободили Марьинку. Об освобождении населённого пункта министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин 5 января заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как это было совсем недавно.