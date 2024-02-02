Москва, 2 февраля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента России, заявила 2 февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тысяч заявлений поданы на применение «мобильного избирателя», — сказала она.

Памфилова объяснила, что это те избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России.

Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 января составила 112,3 млн человек. За рубежом число избирателей составляет 1 млн 890 тыс. 863, на территории города Байконура — 11 924 человека. Данные впервые представляются с учётом избирателей, проживающих в регионах Донбасса и Новороссии, уточнили в ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

ЦИК 31 января завершила приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. По словам главы ведомства, зарегистрировано четыре кандидата: трое выдвинуты парламентскими партиями и один — в порядке самовыдвижения.

От партии ЛДПР выдвинут Леонид Слуцкий, Владислав Даванков — от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и как самовыдвиженец Владимир Путин. На проверке, по словам Памфиловой, ещё находятся документы Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России».

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах в президенты. По всей России в поддержку Путина собрали более 3,5 млн подписей. Как рассказал сопредседатель предвыборного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.