Москва, 2 февраля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 января составила 112,3 млн человек, сообщили 2 февраля в пресс-службе Центризбиркома РФ.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России — 112 млн 309 тыс. 947 человек», — сообщается на сайте ЦИК.

Там добавили, что за рубежом число избирателей составляет 1 млн 890 тыс. 863, на территории города Байконура — 11 924 человека.

Данные впервые представляются с учетом избирателей, проживающих в регионах Донбасса и Новороссии, добавили в ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

29 января ЦИК зарегистрировал действующего главу РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в президенты. По всей России в поддержку Путина собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января сопредседатель предвыборного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.