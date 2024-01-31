Москва, 1 февраля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России 31 января завершила приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По словам главы ведомства, зарегистрировано четыре кандидата: трое выдвинуты парламентскими партиями и один — в порядке самовыдвижения.

От партии ЛДПР выдвинут Леонид Слуцкий, Владислав Даванков — от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и как самовыдвиженец Владимир Путин.

На проверке, по словам Памфиловой, ещё находятся документы Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России».

Как сообщало ИА Регнум, самовыдвиженец, блогер-эколог Анатолий Баташев 31 января сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Он пояснил, что не готов сдать документы в ЦИК в установленный срок.

Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов вышел из президентской гонки.

Также свою кандидатуру с выборов президента России снял и председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он призвал объединиться вокруг национального лидера Владимира Путина и выразил ему полную поддержку.

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

По всей России в поддержку Путина собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Владимир Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.