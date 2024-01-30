Москва, 30 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В поддержку самовыдвижения кандидата Владимира Путина было собрано более 3,5 млн подписей, сообщил 30 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Всего было собрано более 3,5 млн подписей силами более 25 тысяч сборщиков. Нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей», — сказал Турчак на заседании президиума генсовета партии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Согласно законодательству, для регистрации кандидата в президенты — самовыдвиженца было достаточно 300–315 тыс. подписей.

17 января Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб и поблагодарил его сотрудников, особенно отметив волонтёров из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. Их работа потребовала не только времени, но и личного мужества, отметил кандидат.

Огромная поддержка Владимира Путина является мощным кредитом доверия для реализации его политического курса и гарантией легитимности предстоящих выборов президента России, отмечала ранее в беседе с ИА Регнум генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Сопредседатель предвыборного штаба кандидата Владимир Машков ранее заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, именно поэтому он участвует в них как самовыдвиженец.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.