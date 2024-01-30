В поддержку самовыдвижения Владимира Путина собрали более 3,5 млн подписей
Москва, 30 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В поддержку самовыдвижения кандидата Владимира Путина было собрано более 3,5 млн подписей, сообщил 30 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Всего было собрано более 3,5 млн подписей силами более 25 тысяч сборщиков. Нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей», — сказал Турчак на заседании президиума генсовета партии.
Как сообщало ИА Регнум, 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Согласно законодательству, для регистрации кандидата в президенты — самовыдвиженца было достаточно 300–315 тыс. подписей.
17 января Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб и поблагодарил его сотрудников, особенно отметив волонтёров из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. Их работа потребовала не только времени, но и личного мужества, отметил кандидат.
Огромная поддержка Владимира Путина является мощным кредитом доверия для реализации его политического курса и гарантией легитимности предстоящих выборов президента России, отмечала ранее в беседе с ИА Регнум генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.
Сопредседатель предвыборного штаба кандидата Владимир Машков ранее заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, именно поэтому он участвует в них как самовыдвиженец.
Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.