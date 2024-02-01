Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден собирается подписать указ против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Указ коснётся причастных к нападениям на мирных палестинцев на этой территории, пишет газета Politico со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание, американского чиновника и помощника конгрессмена.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно документами, администрация Байдена объявит, что вводит санкции в отношении лиц, причастных к такому насилию, в результате которого погибло или было вынуждено покинуть свои земли множество палестинцев», — сказано в публикации.

По данным издания, Байден может подписать указ в течение суток.

Еврейскими поселенцами считают граждан Израиля, которые живут на Западном берегу реки Иордан, а также в Восточном Иерусалиме. Первые израильские поселения начали появляться после Шестидневной войны в июне 1967 года.

По оценкам ООН, поселенцы составляют до 10% (700 тыс. человек) населения Израиля. Всего в регионе израильтянами было построено порядка 150 поселений.

Как передавало ИА Регнум, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США не видят признаков геноцида в действиях Армии обороны Израиля на территории сектора Газа. При этом количество жертв среди мирного населения Кирби признал избыточным.

Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Дохонью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек Антониу Гутерриш направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В Кремле заявили, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва посылает сигналы Израилю о необходимости поиска мирного решения ближневосточного конфликта. Глава МИД РФ пояснил, что если Газу уничтожат, то это приведёт к катастрофе на долгие десятилетия или столетия.