Газа, Палестина, 26 января, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш срочно направит в Совбез судебное постановление Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш. — Прим. ред.) напоминает, что в соответствии с уставом и статутом суда решения суда являются обязательными, и надеется, что все стороны будут должным образом выполнять постановление», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга 26 января.

В пятницу Международный суд ООН вынес постановление по иску Южно-Африканской Республики к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Председатель суда Джон Донохью заявила, что Израиль обязан принять все необходимые меры для предотвращения в секторе Газа действий, подпадающих под конвенцию о геноциде. Кроме того, Израиль должен привлечь к ответственности тех, кто призывает к причинению серьёзных телесных повреждений и убийствам жителей палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа ЮАР подала в Международный суд ООН в декабре 2023 года. В министерстве иностранных дел Израиля назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными» обвинения в геноциде. Однако 11 января Международный суд ООН в Гааге начал слушание по этому иску и заслушал аргументы южноафриканской делегации во главе с министром юстиции и исправительных учреждений Рональдом Ламолой.