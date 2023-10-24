Москва, 24 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины, заявил 24 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Candice Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать утверждения израильских СМИ о том, что власти Израиля разочарованы реакцией России на события, связанные с обострением палестино-израильского конфликта.

Песков подчеркнул, что Россия осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших.

«Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Россия ведёт достаточно регулярный и интенсивный диалог с израильской стороной и обменивается мнениями.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что посольство РФ пока не установило местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у ХАМАС. Посольство активно работает по этому направлению и находится в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос.