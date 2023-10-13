Бишкек, 13 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Израиль столкнулся, конечно, с беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабу, но и по характеру исполнения, по жестокости. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», — сказал Путин.

Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин 13 октября на саммите СНГ заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами. Он отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, российский лидер предупредил о серьёзных последствиях наземной операции с применением тяжёлой техники, которую Израиль намерен провести против ХАМАС в секторе Газа. В Газе живут 2 млн человек, потери в ходе такой операции будут абсолютно неприемлемые, подчеркнул он.