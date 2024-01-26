Гаага, Нидерланды, 26 января, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Такое постановление вынес Международный суд Организации Объединённых Наций. Об этом 26 января заявила председатель суда Джоан Донохью.

Mamoun Wazwaz/Global Look Press

«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», ― огласила решение суда по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида Донохью.

Она уточнила, что речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений и убийствах жителей сектора Газа, а также намеренном создании для них таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение.

Также Израиль должен привлечь к ответственности тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

После этого в МИД Израиля потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против иска. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный ЮАР иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Международный суд ООН в Гааге 11 января начал слушания по иску Южно-Африканской Республики к Израилю. Суд заслушал аргументы южноафриканской делегации во главе с министром юстиции и исправительных учреждений Рональдом Ламолой, Израилю дадут возможность предоставить ответ на обвинения.

В Никарагуа 20 января заявили о намерении обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля. Этот шаг нацелен на предотвращение геноцида в секторе Газа, заявил МИД страны.

Затопление морской водой тоннелей в секторе Газа, которое допускают власти Израиля, можно расценивать как акт геноцида, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что такие планы Израиля вызывают крайнюю озабоченность на фоне общей гуманитарной катастрофы в анклаве. Небензя уточнил, что речь идёт о заполнении миллионами кубометров морской воды 1300 коридоров общей протяженностью 500 км.