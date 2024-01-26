Вашингтон, 27 января, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не видят каких-либо признаков геноцида в совершаемых Армией обороны Израиля действиях в секторе Газа, при этом количество жертв среди мирного населения действительно является избыточным, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Мы не видим признаков того, военнослужащие ЦАХАЛ каждый день просыпаются в койке и опускают ботинки на пол, говоря, что всё, что они делают, нацелено на уничтожение палестинского народа», — сказал он в ходе брифинга 26 января.

Джон Кирби подчеркнул, что по мнению американской стороны, Армия обороны Израиля делает всё возможное для уничтожения угрозы, которую для Тель-Авива представляет палестинское движение ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 26 января, Международный суд Организации Объединённых Наций вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Дохонью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.