Москва, 28 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Об этом 28 октября сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно останавливать данный конфликт, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению жителей, которое оказалось в блокаде.

Дипломат отметил, что выход на прямые переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, сейчас едва ли достижим.

По его словам, Россия в полной мере сохраняет контакты с Израилем, она посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта.

«Мы посылаем сигналы израильтянам, у нас ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш с ними регулярно общается, посылаем сигнал о необходимости всё-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.