Москва, 26 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в период с 20 по 26 января, сообщил 26 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнил генерал-лейтенант.

За минувшую неделю ВС России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военно-промышленным объектам Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним.

Кроме того, в период с 20 по 26 января российская армия поразила арсеналы, военную аэродромную инфраструктуру, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наёмников.

Как 24 января передавало ИА Регнум, на Украине сообщали, что в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в Херсонской области в результате взрывов получил повреждения завод. Глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин заявлял, что завод получил повреждения.

Сирены воздушной тревоги звучали в Одесской области. Глава областной военной администрацииОлег Кипер 25 января сообщал, что промышленный объект в Одессе получил повреждения во время ночной воздушной тревоги.

В Министерстве обороны России 23 января заявили, что российские военные нанесли высокоточный групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день, комментируя сообщения о ракетных ударах на Украине, подчеркнул, что российские военные в зоне спецоперации не наносит ударов по гражданским объектам.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил 25 января, что российские военные ликвидировали 130 украинских боевиков «Кракена», «Русского» добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове и бойцов ВСУ в городе Балаклея в Харьковской области.