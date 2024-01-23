Москва, 23 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российская армия в зоне проведения спецоперации не наносит ударов по гражданским объектам, сообщил 23 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам. И не бьют по мирному населению — в отличие от киевского режима», — сказал Песков, добавив, что это кардинально отличает российских военных от ВСУ.

Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о нанесении российской армией ударов по Киеву, Харькову, Днепропетровской и Сумской областям.

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