* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 25 января, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали более 30 бойцов «Кракена» и «Русского» добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове, а также более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея в Харьковской области. Об этом 25 января заявил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Stringer/Global Look Press

«По данным нашей агентуры, вследствие удара более сотни погибших и раненых примерно столько же», — уточнил он.

По его словам, поздно вечером 23 января российские военные нанесли удар по военным объектам в городе Харькове. Сообщали о трёх прилётах. Первые два были мощными. Через несколько минут был третий прилёт, за котором последовал сильный взрыв.

По данным подпольщиков, погибли более 30 человек, число пострадавших неизвестно, однако оно крайне большое. По предварительной информации, погибшими и ранеными могли быть иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января украинские СМИ писали, что в под контрольном киевскому режиму Херсонепрогремели взрывы. О взрывах в Харькове сообщал и глава города Игорь Терехов. По его словам, в одной из частей Киевского района в Харькове нет света и частично — воды.

Позднее в этот же день сообщалось о серии ракетных ударов по военным объектам на Украине. В Telegram-каналах писали, что удары наносили самолёты Ту-95МС и Ту-22М3 ракетами Х-101/555 («воздух — земля»).

В Министерстве обороны России 23 января заявили, что российские военные нанесли высокоточный групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 января, комментируя сообщения о ракетных ударах на Украине, в очередной раз подчеркнул, что российская армия в зоне проведения спецоперации не наносит ударов по гражданским объектам.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 18 января сообщил о ликвидации кураторов РДК в Харькове. Он заявил, что там были те, кто курирует РДК, это были иностранные наёмники.

До этого, 16 января Минобороны России сообщило о высокоточном ударе по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове, в результате которого уничтожили более 60 боевиков. Отмечалось, что там преимущественно были французские наёмники.