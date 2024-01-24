Одесса, Украина, 24 января, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В Одессе вечером 24 января после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, сообщило в среду украинское издание «Думская».

Иван Шилов ИА Регнум

«Громко в Одессе. Предварительно, работа ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что взрыв, по предварительным данным, произошёл в центре города.

Сирены воздушной тревоги в Одесской области прозвучали в 21:19 по московскому времени. В настоящий момент режим воздушной тревоги также действует в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В Министерстве обороны России пока не подтвердили информацию о каких-либо ударах по территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, в среду, 23 января, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга напомнил, что Вооружённые силы РФ не наносят каких-либо ударов по гражданским или социальным объектам и жилым кварталам. В Министерстве обороны неоднократно подчёркивали, что целями российских военных являются исключительно объекты военной инфраструктуры Украины.

Вечером того же дня взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне. На момент произошедшего в Николаевской области и на временно захваченной ВСУ части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.