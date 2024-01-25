Одесса, Украина, 25 января, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Промышленный объект был поражён во время ночной воздушной тревоги в Одессе. Об этом 25 января сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект», — написал Кипер, без уточнения, что за предприятие получило повреждения. Также он уточнил, что в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По словам Кипера, Одесса дважды была атакована ударными дронами.

Воздушная тревога вечером 24 января объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Во время её действия в Одессе и Харькове произошло несколько взрывов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одессе вечером 24 января после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Один из взрывов произошёл в центре города.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 23 января напомнил, что Вооружённые силы РФ не наносят ударов по гражданским или социальным объектам и жилым кварталам. В Министерстве обороны неоднократно подчёркивали, что целями российских военных являются исключительно объекты военной инфраструктуры Украины.