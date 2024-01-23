Москва, 23 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли высокоточный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим ракеты, боеприпасы и взрывчатку. Об этом 23 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что на этих предприятиях производили ракеты и комплектующие к ним, а также боеприпасы и взрывчатку. Конашенков уточнил, что российские военные поразили все назначенные объекты, цель удара достигнута.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января официальный представитель Минобороны рассказал, что армия России уничтожила за сутки два полевых склада ВСУ. По его словам, также ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 103 районах.

В Министерстве обороны 19 января рассказали, что ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов, в том числе с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины. Также российские войска нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов.