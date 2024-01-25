Хельсинки, 25 января, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Финские пограничники задержали 18 нелегальных ближневосточных мигрантов на границе с Россией. Как сообщили 25 января в погранохране, все они просили убежища.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Несколько мужчин, женщин и детей пересекли госграницу пешком. По информации пограничников, это третий случай незаконного пересечения гражданами третьих стран в течение января.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года, обосновывая необходимость закрытия границы с Россией, в Хельсинки сослались на большой поток беженцев из стран Ближнего Востока. Перед этим премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией, и что в правительственную программу включили законопроект о пограничных процедурах. В МИД Литвы после этого заверили, что Вильнюс поддерживает Финляндию в решении закрыть КПП на границе. В октябре Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в связи с происходящим, что говорить о новом железном занавесе после закрытия Финляндией контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией преждевременно. В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на российскую сторону назвали неуклюжими оправданиями. Финские властине проводили консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.