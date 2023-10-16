Рига, 16 октября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Руководитель Вецумского волостного управления Илмар Лоцанс сообщил о закрытии 16 октября пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе Латвии и России, сообщил портал Otkrito. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница России и Латвии

«Обстановка на закрытом КПП Виентули спокойная», — рассказал Лоцанс.

По его словам, на границе выставили бетонные заграждения. Застрявших на пункте пропуска Виентули людей автобусами доставят на ближайший пограничный пункт в Гребнево.

На латвийско-российской границе есть ещё один погранпункт в Терехово.

МВД Латвии 12 октября подготовило проект о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули.

Помимо этого, 5 октября латвийские власти по делам гражданства и миграции направили письма с уведомлением об истечении срока действия вида на жительство 3255 проживающим в республике гражданам России.

В сентябре Латвия также запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами.