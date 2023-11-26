Хельсинки, 26 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Финляндия может закрыть всю границу с Россией, в правительственную программу включён законопроект о пограничных процедурах. Об этом 26 ноября заявил журналистам премьер-министр страны Петтери Орпо.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

«В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу и сосредоточить приём заявлений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе», — сказал Орпо.

По его словам, если всю границу закроют, можно будет подать заявление об убежище в аэропорту или портах Хельсинки.

Также он сообщил, что в настоящее время в правительственную программу включён законопроект о пограничных процедурах, поскольку обновлённый в 2022 году закон хоть и действует, но вернуть людей в Россию будет сложно.

Как передавало ИА Регнум, власти Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе 24 ноября. Все пограничные переходы будут сосредоточены на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года.

25 ноября Орпо заявил, что власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на восточной границе. По его словам, Финляндия не намерена способствовать переговорам по ситуации на границе.

В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на РФ за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями. Подчёркивается, что финские власти не проводили никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.