Вильнюс, 28 ноября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Необходимости закрывать вслед за Финляндией все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в Литве не видят. Об этом сказано в пресс-релизе главы МВД Литвы Агне Билотайте, который 28 ноября приводит агентство ELTA.

Правительство Литовской Республики

Билотайте отметила, что Литва поддерживает Финляндию в решении закрыть КПП на границе с Россией, но ситуация с миграцией в настоящий момент спокойная и необходимости в закрытии погранпереходов нет.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения», — пояснила глава МВД Литвы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что очередь из грузовых автомобилей, ожидающих выезда из России в Литву, днём 26 ноября выросла до 145 машин. Очередь на границе со стороны Калининградской области начала накапливаться с 24 ноября, при этом литовская сторона никак не объяснила замедление работы.

В сентябре 2023 года власти Литвы закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё. В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, в Брюсселе заявили о запрете для российских граждан ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Часть этих ограничений была пересмотрена, а страны ЕС получили право сами принимать решения, применять ли ограничения.

Также сообщалось, что агентство Европейского союза по границам Frontex направило 28 ноября в Финляндию дополнительный персонал для усиления границы с Россией. Финляндия уже стянула на восточную границу около половины личного состава всей погранслужбы для усиления надзора.

Правительство Финляндии с 18 ноября приняло решение закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией. С 24 ноября закрыли ещё три перехода. Остался один работающий КПП «Райа-Йоосеппи», но 28 ноября МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт и этот КПП до 13 декабря.